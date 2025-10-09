Elif Esen Türkiye'nin geleceğini çalan sessiz tehlike deyip uyardı

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Sosyal medya, çeteleşmenin yeni cephesi haline geldi." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çetelerin, Türkiye'nin geleceğini çalan sessiz bir tehlike olduğuna dikkati çekti.

Çocukları kullanan, suç düzeninin dişlisi yapan ve harcayan yapıların bulunduğunu aktaran Esen, TÜİK'in 2024 verilerine göre suça sürüklenen çocuk sayısının 183 bini geçtiğini söyledi.

Bugün çocukların sadece mahalle aralarında değil ekranlar arasında da devşirildiğini kaydeden Esen, şöyle konuştu:

"Sosyal medya, çeteleşmenin yeni cephesi haline geldi. TikTok, Telegram ve Discord gibi platformlarda 'lüks hayat' 'silah gücü', 'saygı', 'hızlı para' temalı içeriklerle çocukların dikkat eşiği kırılıyor. Sizde kardeşlik adı altında kurulan sanal topluluklar, çocuklara kimlik ve aidiyet hissi veriyor. Bu duygusal boşluk çocuğu bu ağlarla buluşturuyor, kendini orada iyi hissetmesi sağlanıyor."

Elif Esen, sorunun çözümü için "Ulusal Çocuk İzlem Sistemi" ile ilgili kurum ve kuruluşların eş güdümlü çalışmalarıyla çocuklar için erken uyarı ağı kurulmasını önerdi.