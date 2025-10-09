BIST 10.776
DOLAR 41,72
EURO 48,64
ALTIN 5.417,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te 7 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te 7 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 7 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 7 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Lodos nedeniyle Marmara'da feribot seferleri iptal
Lodos nedeniyle Marmara'da feribot seferleri iptal
Elif Esen Türkiye'nin geleceğini çalan sessiz tehlike deyip uyardı
Elif Esen Türkiye'nin geleceğini çalan sessiz tehlike deyip uyardı
Fransa'yı sarsan davada Türk suçlunun ifadesi damga vurdu! 80'den fazla erkeğin tecavüzüne uğrayan kadın...
Fransa'yı sarsan davada Türk suçlunun ifadesi damga vurdu! 80'den fazla erkeğin tecavüzüne uğrayan kadın...
İtalya Başbakanı Meloni, Gazze'de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
İtalya Başbakanı Meloni, Gazze'de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacak
İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacak
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Başkanı Donald Trump'a davet
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Başkanı Donald Trump'a davet
AB, Gazze'de ateşkes planına desteğini yineledi
AB, Gazze'de ateşkes planına desteğini yineledi
Dışişleri Bakanlığından Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığından Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasına ilişkin açıklama
Mehmet Ali Yıldırımtürk 'yanıldık' dedi altın fiyatlarındaki bombayı patlattı! Gram ve çeyrek altın...
Mehmet Ali Yıldırımtürk 'yanıldık' dedi altın fiyatlarındaki bombayı patlattı! Gram ve çeyrek altın...
İsrail askerleri 3 Türk milletvekilini götürmüştü! Vekillere ne oldu yeni gelişme var
İsrail askerleri 3 Türk milletvekilini götürmüştü! Vekillere ne oldu yeni gelişme var
Osman Bektaş Kütahya depremi sonrası uyardı! Deprem oraya ilerliyor
Osman Bektaş Kütahya depremi sonrası uyardı! Deprem oraya ilerliyor