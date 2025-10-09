Lodos nedeniyle Marmara'da feribot seferleri iptal

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli lodos fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. BUDO, bugün yapılması planlanan altı seferini iptal etti.

Marmara Denizi’nde etkisini artıran lodos, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından bugün (Çarşamba) yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

BUDO’dan yapılan duyuruya göre, rüzgarın güzergahlarda sefer güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle toplam altı seferin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Yolcuların ve deniz trafiğini kullananların mağduriyet yaşamaması için güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

"Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

Saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)