BIST 10.776
DOLAR 41,72
EURO 48,64
ALTIN 5.417,78
HABER /  GÜNCEL

Lodos nedeniyle Marmara'da feribot seferleri iptal

Lodos nedeniyle Marmara'da feribot seferleri iptal

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli lodos fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. BUDO, bugün yapılması planlanan altı seferini iptal etti.

Abone ol

Marmara Denizi’nde etkisini artıran lodos, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından bugün (Çarşamba) yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

8 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece azalacak

BUDO’dan yapılan duyuruya göre, rüzgarın güzergahlarda sefer güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle toplam altı seferin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Yolcuların ve deniz trafiğini kullananların mağduriyet yaşamaması için güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

"Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

Saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

ÖNCEKİ HABERLER
Elif Esen Türkiye'nin geleceğini çalan sessiz tehlike deyip uyardı
Elif Esen Türkiye'nin geleceğini çalan sessiz tehlike deyip uyardı
Fransa'yı sarsan davada Türk suçlunun ifadesi damga vurdu! 80'den fazla erkeğin tecavüzüne uğrayan kadın...
Fransa'yı sarsan davada Türk suçlunun ifadesi damga vurdu! 80'den fazla erkeğin tecavüzüne uğrayan kadın...
İtalya Başbakanı Meloni, Gazze'de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
İtalya Başbakanı Meloni, Gazze'de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacak
İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacak
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Başkanı Donald Trump'a davet
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Başkanı Donald Trump'a davet
AB, Gazze'de ateşkes planına desteğini yineledi
AB, Gazze'de ateşkes planına desteğini yineledi
Dışişleri Bakanlığından Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığından Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasına ilişkin açıklama
Mehmet Ali Yıldırımtürk 'yanıldık' dedi altın fiyatlarındaki bombayı patlattı! Gram ve çeyrek altın...
Mehmet Ali Yıldırımtürk 'yanıldık' dedi altın fiyatlarındaki bombayı patlattı! Gram ve çeyrek altın...
İsrail askerleri 3 Türk milletvekilini götürmüştü! Vekillere ne oldu yeni gelişme var
İsrail askerleri 3 Türk milletvekilini götürmüştü! Vekillere ne oldu yeni gelişme var
Osman Bektaş Kütahya depremi sonrası uyardı! Deprem oraya ilerliyor
Osman Bektaş Kütahya depremi sonrası uyardı! Deprem oraya ilerliyor
İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı! Adım adım ilerliyor
İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı! Adım adım ilerliyor