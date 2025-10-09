BIST 10.776
Dünya Kupasına katılacak 20. takım belli oldu

Cibuti deplasmanında 3-0’lık net galibiyet alan Mısır, bitime bir hafta kala liderliği garantileyerek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan 20. ülke oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek ülkeler arasına Mısır da katıldı. Afrika Elemeleri A Grubu’nun 9. haftasında Cibuti’ye konuk olan Mısır, sahadan 3-0 galip ayrılarak turnuva biletini cebine koydu.

Mısır’ın gollerini 9. dakikada İbrahim Adel, 15 ve 85. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti. Bu sonuçla puanını 23’e yükselten Mısır, bitime bir maç kala grup liderliğini garantileyerek Dünya Kupası’na katılmayı başardı.

2026 FIFA Dünya Kupası’na şu ana kadar 48 takımdan 20’si katılım hakkı kazandı. Turnuvada yer alacak ülkeler şöyle:

ABD (ev sahibi), Kanada (ev sahibi), Meksika (ev sahibi), Japonya, Yeni Zelanda, İran, Arjantin, Özbekistan, Güney Kore, Ürdün, Avustralya, Brezilya, Ekvador, Uruguay, Kolombiya, Paraguay, Fas, Tunus, Mısır ve Gana.

