Almanya 'hızlandırılmış vatandaşlık' hakkını bitirdi: 3 yıl şartı uzadı

Almanya, 'hızlandırılmış vatandaşlık' hakkına son verdi. Artık Almanya'da 3 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa başvurma imkanı tanınmayacak.

Almanya'da parlamento vatandaşlık hakkı için harekete geçti. Federal Mecliste yapılan yasa değişikliğiyle, Alman vatandaşlığı için tüm başvuru sahiplerine ülkede 5 yıl ikamet şartı getirildi. Böylece daha önceki yasada yer alan, ülke şartlarına başarılı uyum sağlayan göçmenlere 3 yılda verilen "hızlandırılmış vatandaşlık" uygulaması kaldırıldı.

Yasa değişikliğine onay 

Koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti ile ana muhalefette bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekilleri yasa değişikliğine onay verdi.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, mecliste yaptığı konuşmada, "Vatandaşlığa kabul, entegrasyon sürecinin başında değil, sonunda gerçekleşmelidir. Alman pasaportu, başarılı entegrasyonun bir göstergesi olarak sunulmalı, yasa dışı göçü teşvik etmek için kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Sol Parti ve Yeşiller Partisinden muhalefet milletvekilleri, entegrasyon politikasındaki popülist değişikliklerin entegrasyon çabalarına zarar verdiğini ve aşırı sağcı AfD'nin göçmen karşıtı propagandasına boyun eğdiğini savunarak Başbakan Friedrich Merz'in koalisyon hükümetini şiddetle eleştirdi.

Almanya'da bir önceki hükümeti oluşturan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti vatandaşlığa başvuru için 8 yıl ikamet şartını 5 yıla indirmiş, uyum konusunda başarılı olanlar içinse 3 yıl sonra vatandaşlık imkanı tanımıştı.

