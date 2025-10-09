Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bomba açıklamalar! “CHP'yi medya önünde tartıştırmam” dedi, Suriye'ye yeni bir isim önerdi

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP’nin kurultay iptal davaları, Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye’deki gelişmeler hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, “CHP'yi medya önünde tartıştırmam” dedi. Kılıçdaroğlu, Suriye'ye yeni bir isim de önerdi.

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100’e özel açıklamalarda bulundu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Ebru Baki’nin sunduğu Para Manşet’te Kılıçdaroğlu'nun tv100'e özel verdiği yanıtları aktardı.

“NETANYAHU, İSRAİL’İ TÜM DÜNYADA NEFRET OBJESİ HALİNE GETİRDİ”

Kemal Kılıçdaroğlu, “Sumud Filosu insanlığın vicdanı olmuştur. Filistin mutlaka bağımsız bir devlet olmalıdır. İsrail, Filistin Devleti’ni tanımalıdır. Gazze’de yaşanan soykırım ve katliamlar derhal sona ermelidir. Ne yazık ki İslam dünyası bu konuda etkin bir rol oynayamamıştır. İspanya örneğinde olduğu gibi cesur adımlar atılamamıştır. Bugün Filistin davasını yaşatanlar sivil toplum örgütleri olmuştur. Sumud Filosu barışçıl bir eylem ile insanlığın vicdanını temsil etmektedir. Netyanyahu hükümetinin politikaları ülkeyi tüm dünyada bir nefret objesi haline getirmiştir” ifadeleriyle Gazze’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

“TÜM SİYASİ PARTİLER ORTAK ANLAYIŞLA HAREKET ETMELİDİR”

Kılıçdaroğlu’nun Terörsüz Türkiye hakkında açıklamaları ise şöyle oldu:

“Terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partiler destek vermeli ve masada olmalıdır. Tüm siyasi partiler görüş farklılıklarını bir köşede bırakarak bir arada olmalıdır. Terörsüz Türkiye sürecinde şehitlerimizin aziz hatıralarına ve gazilerimiz ile ailelerinin oluruna halel getirmeden süreci titizlikle yürütmeliyiz. Terör meselesi tüm siyasi partilerin birlikte çözmesi gereken bir konudur. Barış, kardeşlik ve terörden arınmış bir Türkiye hepimizin ortak hedefidir. Türkiye terörden çok acı çekmiş bir ülkedir; bu acıların artık son bulması gerekir. Bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için tüm siyasi partiler farklı görüşler bir kenara bırakılarak ortak anlayışla hareket etmelidir. Herkes sürece yapıcı bir biçimde katkı vermelidir. Geçmiş tartışmaları, siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak 86 milyonun huzuru için barış ve kardeşlik sürecine destek vermemiz gerek. Kısır tartışmalar ile bu fırsat heba edilmemeli.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN SURİYE’YE İSİM ÖNERİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili ise "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ismi Suriye Cumhuriyeti olmalıdır. Suriye'de etnik ve mezhep temelinde farklı gruplar var. Bunları bir arada tutmak için Suriye Cumhuriyeti denilmelidir" şeklinde konuştu.

“KİMSE KENDİNİ ÖTEKİ HİSSETMEMELİ”

SDG ve YPG ne olacak sorusuna ilişkin Kılıçdaroğlu, "SDG ve YPG Suriye Merkezi Yönetimi'ne entegre olmalıdır. SDG ve YPG ayrı bir yapılanma olamaz. Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olmalıdır. Demokratik bir Suriye perspektifi ile azınlıklara yer veren bir anayasa ile bütünleşik bir Suriye olmalıdır. Suriye toprakları parçalanamaz ancak bütün yapılar burada temsil edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye yönetimine destek olmalı ve aynı zamanda Suriye Yönetimine demokratik bir anayasa yapmasına da katkı vermelidir. Hiç kimse dışarıda kalmamalıdır. Kimse kendini öteki hissetmemelidir" açıklamasında bulundu.

CHP VE YARGI SÜRECİ

Eski CHP lideri CHP'de yaşanan mahkeme süreçleri ve kurultay iptal davaları hakkında "Ben CHP'nin meselelerini medyada konuşmam. CHP bizim yuvamız. CHP’de 13 yıl genel başkanlık yaptım. CHP'yi medya önünde tartıştırmam" dedi.



