İmamoğlu ile o da yanmıştı! Diploması iptal olan Profesör emekli oldu

İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte diplomasını iptal ettiği isimlerden olan Galatasaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın emekli olduğu öğrenildi.

İstanbul Üniversitesi'nin 18 Mart'taki kararıyla diploması iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin de diploması iptal edildi.

O isimlerden biri olan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Hakkındaki diploma iptali kararı sonrası bir süre üniversitedeki görevine devam eden Prof. Dr. Saybaşılı'nın emekli olduğu öğrenildi.

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın yerine, İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Caner Dincer oldu.

Galatasaray Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi'nde ise Saybaşılı'nın yer aldığı sayfada 'Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır' ifadesi yer aldı.

