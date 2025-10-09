BIST 10.776
AJet'in zamanında kalkış oranı geçen yıla göre 4,5 puan artırdı

AJet'in zamanında kalkış oranı geçen yıla göre 4,5 puan artırdı

Yurt içinde ve dışında ağını genişletmeye devam eden AJet'in uçuşlarında zamanında kalkış oranını yüzde 79,5'e çıktı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uçuşlarındaki zamanında kalkış oranının yükseldiğini belirtti.

AJet olarak zamanında kalkış oranını, geçen yıla göre 4,5 puan artırarak yüzde 79,5'e çıkardıklarını belirten Yeşilkaya, "Geçen yılın aynı dönemine göre toplam seferimizi yüzde 40 artırırken zamanında kalkış oranımızı da artırmayı başardık. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak misafirlerimizin memnuniyeti her zaman önceliğimiz oldu olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

