Tekstil devi Colin's tası tarağı topladı Türkiye'deki fabrikayı kapatıp ...

Eroğlu Holding'e ait olan ve Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük tekstil üreticilerinden Colins, Türkiye’deki üretim faaliyetlerini durdurdu. Şirket, yatırımlarını tamamladığı Mısır’daki yeni tesisine üretimi tamamen taşıdı. Peki Colins markasının sahibi Nurettin Eroğlu kimdir?

Colins’in Aksaray’daki fabrikasında yaklaşık 1500 kişi çalışıyordu. Ancak firma, Mısır’daki yatırımını devreye almasının ardından Aksaray’daki üretimi tamamen sonlandırdı. Hafta sonu itibarıyla fabrikada üretim durdurulurken, tesisin kapıları kapatıldı.

Fabrikada makinelerin ve malzemelerin yerinde bırakıldığı, şirketin ise Mısır’daki üretimde olası bir sorun yaşanması durumunda Aksaray tesisini yeniden faaliyete geçirebileceğini bildirdiği öğrenildi.

1500 KİŞİ İŞSİZ KALDI

Yaklaşık 1500 kişinin işsiz kaldığı kapanma kararı, Aksaray’da büyük yankı uyandırdı.

COLIN'S'İN SAHİBİ NURETTİN EROĞLU KİMDİR?


Tekstil, garimenkul ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren yerli kuruluş Eroğlu Holding bünyesindeki Colin's, dünyanın 38 ülkesindeki 600'ü aşkın mağazasında faaliyet gösteriyor. Eroğlu Holding'in ve Colins'in sahibi Nurettin Eroğlu, 1961 yılında Aksaray ilinde dünyaya geldi. Tekstilde ilk etapta takım elbise yapımı ile başlayıp Colin's Jeans olarak başarısını sürdürmüştür.  1997 yıllında Eroğlu ailesi tarafından kurulan Eroğlu İnşaat, konut, alışveriş merkezi ve ticari gayrimenkul projeleri yapmıştır. 

2003 yılında Colin's ve Loft'un 45 bin metrekareye sahip olan fabrikalarını kurmuştur. Sırasıyla da konut, avm, ofis projeleri yapmaya devam etmiştir. 

