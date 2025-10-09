Balkonuna ölümsüzlük mantarı ekti! Bir yılda küçük bir servet kazandı

Türkiye’de kilosu 10 bin ila 15 bin lira arasında değişen kırmızı Reishi, hem iç pazarda hem de ihracatta yüksek kazanç getiriyor. Bitkinin kurutulmuş hali, çay, kapsül ve toz formunda satılıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin iklim koşullarının Reishi yetiştiriciliğine uygun olduğunu, bu nedenle üretimin teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor.