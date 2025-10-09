Balkonuna ölümsüzlük mantarı ekti! Bir yılda küçük bir servet kazandı
Evinin balkonunu seraya çevirdi: Kilosunu 15 bin liraya satıyor, 1 senede servet kazandı. Alternatif tıpta “ölümsüzlük mantarı” olarak bilinen kırmızı Reishi mantarı, yüksek kazanç potansiyeliyle dikkat çekiyor. Türkiye’de son dönemde birçok girişimci, bu değerli mantarı küçük alanlarda üretip kilosunu 15 bin liraya satmaya başladı.
Kırmızı Reishi mantarı (Ganoderma lucidum), Asya ülkelerinde binlerce yıldır şifa kaynağı olarak biliniyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici, karaciğeri destekleyici ve antioksidan özellikleriyle öne çıkan bu mantar, tıbbi değeri nedeniyle ilaç ve gıda takviyesi sektörlerinde yoğun talep görüyor. Ölümsüzlük mantarı olarak anılan bu mantarın kilosu 15 bin liradan yok satıyor.
BALKONDA BİLE OLUYOR
Uzmanlara göre Reishi mantarının yetiştirilmesi için geniş tarım arazilerine gerek yok. Balkon, depo veya küçük bir sera alanı, üretim için yeterli olabiliyor. Kontrollü sıcaklık, nem ve ışık ortamı sağlandığında, Reishi mantarı 60–90 gün içinde hasat edilebiliyor.
EVİNİN BALKONUNU SERA YAPTI
Türkiye'de Kırmızı Reishi üreticisi bir kişi hobi olarak başladığı işi kısa sürede gelir kapısına dönüştürdü. Evinde birkaç torbayla üretime başlayan girişimci, “Başta deneme amaçlıydı. Reishi mantarının değerini öğrenince üretimi artırdım. Balkonumu küçük bir seraya çevirdim. Şimdi yılda birkaç kez hasat alıyorum. Kilogramını 15 bin liraya satıyorum ve taleplere yetişemiyorum” dedi.
Türkiye’de kilosu 10 bin ila 15 bin lira arasında değişen kırmızı Reishi, hem iç pazarda hem de ihracatta yüksek kazanç getiriyor. Bitkinin kurutulmuş hali, çay, kapsül ve toz formunda satılıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin iklim koşullarının Reishi yetiştiriciliğine uygun olduğunu, bu nedenle üretimin teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor.