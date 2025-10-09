BIST 10.738
DOLAR 41,72
EURO 48,63
ALTIN 5.414,05
HABER /  GÜNCEL

Burhanettin Duran'dan ateşkes açıklaması

Burhanettin Duran'dan ateşkes açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanması memnuniyet vericidir." ifadelerini kullandı. Duran, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanının liderliğinde yeni süreçte de sorumluluk üstleneceğini belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanması memnuniyet vericidir.

Anlaşmanın birinci aşamasına ulaşılmasında rol oynayan başta ülkemiz olmak üzere üzere bütün arabulucu aktörlerin çabası takdire şayandır.

Bu aşamadan sonra tarafların anlaşma koşullarına uyması, Gazze’ye acil insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’de iki yıldır yaşanan utanç tablosunun sona erdirilmesi gerekmektedir.

Biz Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni süreçte de üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Başta Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve ateşkes koşullarına uyulması konuları olmak üzere her alanda Filistinlilere destek vereceğiz ve Gazze’deki yaraların sarılması için çalışacağız.

Bölgede kalıcı barışı ve istikrarı sağlamanın temel koşulunun, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm olduğu ise hiçbir zaman unutulmamalıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti
Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek! 6 yeni banknot serisi çıkarılacak
Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek! 6 yeni banknot serisi çıkarılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan sağanak alarmı
İçişleri Bakanlığı'ndan sağanak alarmı
Tekstil devi Colin's tası tarağı topladı Türkiye'deki fabrikayı kapatıp ...
Tekstil devi Colin's tası tarağı topladı Türkiye'deki fabrikayı kapatıp ...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bomba açıklamalar! “CHP'yi medya önünde tartıştırmam” dedi, Suriye'ye yeni bir isim önerdi
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bomba açıklamalar! “CHP'yi medya önünde tartıştırmam” dedi, Suriye'ye yeni bir isim önerdi
İmamoğlu ile o da yanmıştı! Diploması iptal olan Profesör emekli oldu
İmamoğlu ile o da yanmıştı! Diploması iptal olan Profesör emekli oldu
AJet'in zamanında kalkış oranı geçen yıla göre 4,5 puan artırdı
AJet'in zamanında kalkış oranı geçen yıla göre 4,5 puan artırdı
Metro Türkiye, Kırkağaç Kavunu ve Boğaziçi Lüferini aynı sofrada buluşturdu
Metro Türkiye, Kırkağaç Kavunu ve Boğaziçi Lüferini aynı sofrada buluşturdu
Prof. Dr. Naci Görür'den Simav depremi sonrası dikkat çeken açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den Simav depremi sonrası dikkat çeken açıklama
Almanya 'hızlandırılmış vatandaşlık' hakkını bitirdi: 3 yıl şartı uzadı
Almanya 'hızlandırılmış vatandaşlık' hakkını bitirdi: 3 yıl şartı uzadı
Sanayi üretim endeksi ağustosta arttı
Sanayi üretim endeksi ağustosta arttı
Dünya Kupasına katılacak 20. takım belli oldu
Dünya Kupasına katılacak 20. takım belli oldu