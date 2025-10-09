Emine Erdoğan'dan Gazze'ye anlamlı destek! Etkinlik geliri Gazze'ye ulaştırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gazze’deki insani krize dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Rüzgar Gibi Özgür – Filistin İçin Tek Yürek” yardım etkinliğine katıldı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğine katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze halkına ulaştırılacak.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Muğla Fahri Konsolosluğunca, CSO Tarihi Salon'da, flamenko gösterisinin de yer aldığı yardım etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İspanya'nın Muğla Fahri Konsolosu Federico Caruncho, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı Başkanı Cristina Heeren, bazı milletvekilleri, büyükelçiler ve bürokratlar, gazete ve televizyonların kültür sanat editörleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Emine Erdoğan ve beraberindekiler, gösteri öncesi fuaye alanında bulunan flamenko kıyafetleri sergisini gezdi.

Serginin küratörü ve plastik sanatçısı Chema Rodriguez, kıyafetler hakkında Emine Erdoğan ve beraberindekilere bilgi verdi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, programdaki konuşmasının başında, adil davalara olan bağlılığı, sosyal çalışmalardaki üstün gayreti ve toplumun en dezavantajlı, en kırılgan ve en çok acı çeken kesimlerinin yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik üstün çabalarından dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür ve takdirlerini iletti.

Cumhurbaşkanı eşlerinin yürüttüğü çalışmaların çoğu zaman yeterince bilinmediğini ya da anlaşılmadığını ifade eden Sancho, bu etkinlikte, bu gayretlerin önemini takdirle vurgulamak, Emine Erdoğan'a şükranlarını sunmak ve bu organizasyonun ne kadar kıymetli bulduğunu ifade etmek istediğini dile getirdi.

Sancho, "Filistin İçin Flamenko Girişimi" adını verdikleri bu anlamlı etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kültür ve sanat, barbarlığa, ölüme, soykırıma ve yıkıma karşı insanlığın en asil cevabıdır. Hepinize bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için gönülden teşekkür ediyor, programımızı beğeneceğinizi ümit ediyorum. Son olarak, bu akşamki konuşmamı şu sözlerle sonlandırmak isterim. Dünyanın en harika ülkelerinden biri olan Türkiye'de, İspanya'nın Büyükelçisi olarak görev yapmak benim için bir onurdur."

Konuşmanın ardından Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı'nın yönetiminde flamenko gösterisi yapıldı.

Gösteride sahne alan 13 şarkıcı ve dansçı, Gazze'deki insanlık dramını sanatın evrensel diliyle izleyicilere aktardı.

Emine Erdoğan, gösterinin ardından Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı Başkanı Cristina Heeren'e ve dansçılara çiçek takdim etti.

Program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.