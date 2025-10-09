BIST 10.738
Kuveyt Türk'ten Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne finansman desteği

Kuveyt Türk, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne Limak Holding ile işbirliği kapsamında finansman desteği sağlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2,45 milyar avroluk yatırımla hayata geçirilen ve Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresini 36 dakikaya indirecek otoyol projesine, Kuveyt Türk, Limak Holding ile işbirliği çerçevesinde 100 milyon avroluk finansman desteğinde bulunacak.

Ankara'da düzenlenen imza törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Kuveyt Türk ve iştiraki Kuveyt Türk Yatırım temsilcileri, Limak Holding yetkilileri ve proje konsorsiyumundaki paydaş bankaların temsilcileri katıldı.

Toplam 122 kilometrelik güzergahı kapsayan proje, 84 kilometre otoyol ve 38 kilometre bağlantı yolundan oluşurken, Serik Kavşağı'ndan başlayarak Toros Dağları'nın eteklerinden geçip, Alanya'nın Konaklı Mahallesi yakınındaki Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek.

Proje kapsamında 7 adet kavşak, toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi yer alacak. Otoyol tamamlandığında, Antalya-Alanya arasındaki 2 buçuk saatlik yolculuk 36 dakikaya inecek.

Öte yandan yıllık bazda 17,7 milyar lira düzeyinde ekonomik tasarruf sağlanması ve yılda yaklaşık 47 bin ton karbon salınımının önüne geçilmesi öngörülen proje, bölge turizmine ivme kazandırırken çevreye duyarlı ulaşım altyapısı oluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ruşen Ahmet Albayrak, Türkiye'nin stratejik ulaştırma projelerine katkı sunmayı görev bildiklerini belirtti.

Albayrak, "Antalya-Alanya Otoyolu Projesi yalnızca bölge turizmini değil, aynı zamanda ticari ve ekonomik faaliyetleri de ileriye taşıyacak bir yatırım. Kuveyt Türk olarak bu projeye finansman desteği vermekten ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımlarda yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

