BIST 10.786
DOLAR 41,72
EURO 48,62
ALTIN 5.419,70
HABER /  DÜNYA

İsrai ordusu Gazze'nin kuzeyine gitmek isteyenleri tank atışlarıyla bombaladı

İsrai ordusu Gazze'nin kuzeyine gitmek isteyenleri tank atışlarıyla bombaladı

İsrail ordusu, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen güneyden Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmeye çalışan Filistinlileri engellemek için saldırı düzenledi.

Abone ol

Kahire'deki müzakereler sonrası sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması sonrası İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen çok sayıda Filistinli, Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçmek istedi.

İsrail ordusu, sahildeki Reşid Caddesi üzerinden Gazze kentine geçmeye çalışan Filistinlileri hedef aldı.

Reşid Caddesi'ndeki yolu kapatan İsrail askerleri, tank atışlarıyla kuzeye geçmek isteyen Filistinlilerin olduğu bölgeyi bombaladı.

İsrai ordusu Gazze'nin kuzeyine gitmek isteyenleri tank atışlarıyla bombaladı - Resim: 0

Saldırı sonucu Filistinliler bölgeden panikle kaçarken İsrail askerleri kuzeye geçişi engellemeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, söz konusu saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Gazze'nin kuzeyinde bombardıman

Öte yandan İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'nin kuzeyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Gazze sınırının İsrail tarafında yer alan AA muhabirinin aktardığına göre, sabah saatlerindeki saldırılar Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeybatısında yoğunlaştı.

Bölgede ayrıca yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes sonrası askeri hareketlilikte de ciddi artış gözlendi.

İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı araç Gazze'den çıkarak İsrail tarafına geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da yapılan müzakereler sonrası İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, sağlanan ateşkesin İsrail kabinesindeki onaydan sonra yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Medipol'den “Daha net bir dünya” için anlamlı panel
Medipol'den “Daha net bir dünya” için anlamlı panel
Emine Erdoğan'dan Gazze'ye anlamlı destek! Etkinlik geliri Gazze'ye ulaştırılacak
Emine Erdoğan'dan Gazze'ye anlamlı destek! Etkinlik geliri Gazze'ye ulaştırılacak
Aras Kargo, 20 kıyıda 4 tona yakın atık topladı
Aras Kargo, 20 kıyıda 4 tona yakın atık topladı
Haydarpaşa ve Sirkeci Garı yeniden hayata geçiyor!
Haydarpaşa ve Sirkeci Garı yeniden hayata geçiyor!
Bulgaristan-Türkiye maçını yönetecek hakem belli oldu
Bulgaristan-Türkiye maçını yönetecek hakem belli oldu
Kuveyt Türk'ten Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne finansman desteği
Kuveyt Türk'ten Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne finansman desteği
Ömer Çelik: Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz
Ömer Çelik: Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz
Burhanettin Duran'dan ateşkes açıklaması
Burhanettin Duran'dan ateşkes açıklaması
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti
Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek! 6 yeni banknot serisi çıkarılacak
Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek! 6 yeni banknot serisi çıkarılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan sağanak alarmı
İçişleri Bakanlığı'ndan sağanak alarmı
Tekstil devi Colin's tası tarağı topladı Türkiye'deki fabrikayı kapatıp ...
Tekstil devi Colin's tası tarağı topladı Türkiye'deki fabrikayı kapatıp ...