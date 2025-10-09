Suudi Arabistan'dan önemli açıklama: Gazze'deki anlaşma İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesini sağlamalı

Suudi Arabistan, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının, İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi ve Filistin halkının yaşadığı acıların sona ermesi sonucunu doğurması temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ateşkes anlaşması ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye saldırıları durdurmayı, kapsamlı, adil bir barış sürecine zemin hazırlamayı amaçlayan önerisinin ilk aşamasının uygulanmaya başlamasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

"Trump'ın etkin rolünün yanı sıra anlaşmaya varılmasında Katar, Mısır ve Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk çabalarından" övgüyle söz edildi.

Suudi Arabistan, bu önemli adımın, Filistin halkının insani sıkıntılarını acilen hafifletmesi, İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesini sağlaması, güvenlik ve istikrarın yeniden tesisi için harekete geçilmesi sonucuna götürmesini umduğunu belirtti.

Anlaşmanın ayrıca iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı barışın sağlanması, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için somut adımların atılmasını da sağlaması temennisi vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.