Antalya-Konya Kara Yolu ulaşıma kapatıldı

Antalya-Konya Kara Yolu ulaşıma kapatıldı

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü bakım çalışmaları sebebiyle, Antalya-Konya kara yolu çift yönlü olarak saat 10.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı. Yolun saat 17.00'ye kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Antalya-Konya kara yolu, bakım çalışması nedeniyle saat 17.00'a kadar ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekiplerince yapılan bakım çalışması kapsamında Antalya-Konya kara yolu saat 10.00'da ulaşıma kapatıldı. Yolun saat 17.00'a kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Yolda ekipler tarafından sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor.

