Antalya-Konya Kara Yolu ulaşıma kapatıldı

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü bakım çalışmaları sebebiyle, Antalya-Konya kara yolu çift yönlü olarak saat 10.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı. Yolun saat 17.00'ye kadar kapalı kalacağı bildirildi.
Yolda ekipler tarafından sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor.