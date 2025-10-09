BIST 10.738
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat! Kritik uyarı geldi

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Sel, su baskını...

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

