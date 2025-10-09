BIST 10.773
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Pişman olduğu öne sürüldü

Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri'nin, formdan düştüğü içn maruz kaldığı taraftar tepkileri sonrası yeniden ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Mourinho'nun veto ettiği transferlerin ardından Faslı oyuncunun pişman olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, son haftalardaki formsuzluğu nedeniyle yeniden ayrılık iddialarıyla gündemde.

SEZONA HIZLI BAŞLADI

Sezona hızlı başlayan ve ilk 9 maçta 5 gol, 1 asist kaydeden yıldız futbolcu, son 5 karşılaşmada sessiz kaldı. En son 17 Eylül'deki Alanyaspor maçında gol sevinci yaşayan En-Nesyri, kaçırdığı net fırsatlarla eleştirilerin odağına yerleşti.

TAKIMDA KALDIĞINA PİŞMAN OLDU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz sezon 30 milyon, bu yıl ise 40 milyon euro teklif gelmesine rağmen Jose Mourinho'nun onayıyla takımda kalan En-Nesyri, artık bu kararından pişman. Nice ve Samsunspor maçlarındaki performansının ardından taraftar tepkileri artarken, Faslı oyuncunun devre arasında ayrılmak istediği iddia edildi.

