Peruğunu çıkarmış ve dakikalarca ayakta alkışlanmıştı! CHP'li Nurten Yontar kanseri yendi Meclis’e döndü
CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, kanseri atlatmasının ardından Meclis’e geri döndü. Yontar, geçtiğimiz yıl TBMM kürsüsünde peruğunu çıkartarak kanser olduğunu açıklamıştı.
Geçtiğimiz yıl peruğunu çıkararak meme kanserine yakalandığını açıklayan ve kansere dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar’dan iyi haber geldi.
Kanseri yenen Yontar yeni yasama yılında Meclis’teki yerini aldı.Nurten Yontar, yaşadığı süreci tv100 muhabiri Gül Gündüz’e anlattı.
"KADINLARA GÜÇ VERMEK İÇİN PERUĞUMU ÇIKARDIM"
Nurten Yontar, “Çoğu arkadaşım o gün ben konuşana kadar hasta olduğumu bilmiyordu. Peruğu çıkardığım gün öğrendiler. Kadınlara güç vermek adına peruğumu çıkardım.
"Zor bir süreç. Bu süreçte en çok destek ailenin” ifadelerini kullandı.