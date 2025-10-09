İsmail Kartal'a teklif geldi yanıtı ortaya çıktı

Son olarak İran'da çalışan ve adı Fenerbahçe ile anılan İsmail Kartal Antalyaspor'dan teklif aldı.Abone ol
Son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'a bir teklif daha geldi.
Emre Belözoğlu ile vedalaşan Antalyaspor, Kartal'ın kapısını çaldı. Kartal, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası taraftarın bir kısmının Fenerbahçe'de görmek istediği isimdi.
Ajansspor'un haberine göre; 64 yaşındaki Kartal, Antalyaspor'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.
Antalya'da diğer adaylar; Erol Bulut ve Sami Uğurlu.
Kartal, Mourinho'dan bir sezon önce 99 gol atıp 99 puan toplayarak rekor kırmış ancak 102 puan toplayan Galatasaray'ın ardından sezonu 2. tamamlamıştı.