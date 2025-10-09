Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze görev gücünde biz de yer alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu. Erdoğan "Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını harfiyen takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde, Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"İMAR FAALİYETLERİNE DESTEK OLACAĞIZ"

Acil kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması büyük önem arz ediyor. Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız.

"MADDELERİN UYGULANMASINI TAKİP EDECEĞİZ"

(Gazze'de ateşkes) Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını harfiyen takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde, Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız.

"AMACIMIZ SOYKIRIMIN DURMASI"

Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir.Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzuru, barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİ HEDEFE KOYANLAR...

Lümpen bir ırkçılık, dar bakış açısıyla uluslararası öğrencileri hedefe koyanlar Türkiye'nin uluslararası eğitimde lider ülke olma yürüyüşünü durduramayacak. Kuruluş çalışmaları devam eden Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi inşallah çok yakın bir zamanda Şam'da kapılarını öğrencilere açacak.