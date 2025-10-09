MHP'li Semih Yalçın'dan CHP'li 2 isme sert tepki: CHP yağdanlığı Özel'in kuyruğu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldığı sözlerine tepki gösteren CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ile CHP Sözcüsü Deniz Yücel'i sert sözlerle eleştirdi.

Abone ol

MHP'li Semih Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'in Sinan Ateş cinayeti davası üzerinden Bahçeli'ye verdiği sert yanıta tepki gösterdi.

Yalçın, "Tehdit dili, parmak sallama vs. bize sökmez. Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den "Senin ülküdaşını vurmakla yargılanan arkadaşların masum da halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız mı suçlu? Siyaset dediğin şey “şarjör”, “tabanca”, “parmak sokmak” üzerinden değil; hukuk ve nezaket üzerinden yürür. Korkarım siyasetteki kalibren, övündüğün namlu çapından da küçük" yanıtı geldi.

Parti sözcüsü Deniz Yücel de, “MHP’nin karanlık yüzü, MHP’lilerin bile kendisinden yaka silktiği, hadsiz, üslupsuz Edip Semih Yalçın…” ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Murat Emir ve Deniz Yücel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

"Deniz Yücel, Türkçe hususunda elifi görse mertek zannedecek türden bir cahil"

Yalçın, "CHP yağdanlığı Deniz Yücel ve Özgür Özel'in kuyruğu Murat Emir ile yanaşmasına dair" başlıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel; hukuk fakültesini bitirip de mesleki alanda dikiş tutturamayan niteliksiz CHP militanlarını yalaka, yağcı, alkışçı, şakşakçı, yıkayıcı, aklayıcı, temizleyici gibi partisinin “siyasi müstahdem” kadrolarında değerlendiriyor.

Böylece kimi hukukçu artıkları CHP’de yıkama/yağlama/iç-dış temizleme çavuşları hâline getiriliyor. Deniz Yücel de bunlardan biri… Deniz Yücel, aklınca bize hukuk dersi vermeye kalkarken kendi konumunu ele vermiş.

Yücel’in zerre kadar anlamadığı, anlayamayacağı Türkçe kurallarına dair kendinden mevhum yetkinliği ise evlere şenlik!

Oysa Deniz Yücel, Türkçe hususunda elifi görse mertek zannedecek türden bir cahil…

Ayrıca biz açıklamamızda belediye başkanı ismi vermedik, ancak CHP’li belediyelerdeki kamuoyuna akseden hırsızlıklardan söz ettik.

Deniz Yücel’in, sözlerimize doğrudan belediye başkanları üzerinden karşılık vermesi; telaşın, suçluluğun zımnen itirafından başka bir şey değil.

MHP camiasının bizden bıktığı palavrası ise CHP’yi tenkit sadedinde doğru yolda olduğumuzun delili…

Zavallı Deniz Yücel’in feryat ve figanı, galiz kelimelerle bize hücum etmesi boşuna değil.

MHP’ye dönük saldırılar karşısındaki sıkı ve tavizsiz tutumumuz, hayli etkili oluyor demek ki.

Demek ki siyasette ağır eleştiri ve keskin hiciv metotlarını müessir surette kullanmamız, Özgür Özel’in “siyasi müstahdem”leri üzerinde yıkıcı ve yıpratıcı etki yaratıyor.

Biz, siyasi tenkit ve söz dalaşı müsabakalarında ringlerin tozunu atmaya, karşımıza çıkan rakipleri yere sermeye devam edeceğiz.

"Murat Emir de kendi kuyruğunun ucuna, gazeteci yanaşmasına emir buyurmuş"

Diğer taraftan Özgür Özel, hakkındaki isabetli tespitlerimize cevap verecek cesareti gösteremeyip kuyruklarından birini, Murat Emir’i de bize karşılık vermekle görevlendirmiş.

Murat Emir de kendi kuyruğunun ucuna, gazeteci yanaşmasına emir buyurmuş.

CHP’den bize verilen cevabı, şaibeli kurultay soruşturmasının şüpheliler listesinde yer alan ve rüşvet çarkının içinde adı geçen danışmanının kaleme aldığı anlaşılıyor.

Bu danışman, Ekrem İmamoğlu tarafından fonlandığı iddia edilen gazeteci taslaklarından biri…

Murat Emir’in genel başkanı adına yanaşmasına sipariş ettiği cevaptaki bıçkın ve boyunu aşan üslup, zaten kelam sahibinin kendisi olmadığını ele veriyor.

Tabanca ve kalibre üzerinden yaptığımız teşbihle vurduğumuz vole öylesine jeneriklik bir gol olmuş ki söz konusu cevap, kalesine giren topu nasıl çıkaracağını bilemeyen bir şaşkının ruh hâlini yansıtıyor.

Murat Emir’in CHP’yi sarsan şaibeler dolayısıyla koruma altına aldığı yanaşmasının, parayla bayağı şımartıldığı da gözden kaçmıyor. Mesele elbette bunlarla bitmiyor.

Bu danışmanın, Alman istihbaratı hesabına çalışan sözde gazeteci ve vatan haini Can Dündar’ın Türkiye ayağı olduğu öne sürülüyor. Murat Emir, Can Dündar’ın tilmizi olan bu danışmanı kullanarak kurultay soruşturmasına bir de “yabancı ülke hesabına casusluk” şaibesi katmış oldu.

Emir’in bize kendi kalemiyle cevap verecek erdemi gösterememesi; kalibreden geçtik, siyasetteki hükmünün kurusıkı bir tabancadan öteye geçmediğini de gözler önüne serdi.

Bu arada, CHP’li Murat Emir’in, kendini haber yaptırmak ve medyada görünür olmak için bugüne kadar başka hangi gazetecilerle kirli parasal ilişkiler kurduğunun kamuoyunda merak konusu olduğunu belirtelim."