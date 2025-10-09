BIST 10.773
Dardanel, Almanya'da Anuga Gıda Fuarı'na katıldı

Dardanel, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Anuga Gıda Fuarı'nda ürünlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, dünya gıda sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan fuarda, yenilikçi ürünleriyle uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Beslenme alışkanlıkları hızla değişim gösterirken, yenilikçi beslenme alışkanlıkları da küresel bazda aynı hızla yaygınlaşıyor. Uluslararası gıda fuarları da küresel çapta tedarikçilerle, üreticilerin bir araya gelerek yeni işbirlikleri oluşturdukları stratejik alanlar olarak öne çıkıyor.

Dardanel, dünyanın en büyük ve önemli fuarlarından biri olan ve 110 ülkeden 8 bin katılımcının yer aldığı Anuga Gıda Fuarı'nda uluslararası büyüme stratejisi çerçevesinde sağlıklı, kaliteli ve yenilikçi ürün çeşitleri ile yer alarak, ihracat coğrafyasını genişletecek stratejik işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fuar kapsamında tanıtılan "Cook in the Bag" serisi, pratik ve kokusuz pişirme özelliğiyle evde balık keyfini kolaylaştıran bir çözüm olarak öne çıktı.

Özel soslar ve sebzeli garnitürlerle sunulan somon, çipura ve levrek seçenekleri, fuar ziyaretçilerine pratik bir pişirme deneyimi sundu.

Ton balığı kategorisinde yenilikçi bir yaklaşım sergileyen jalapenolu ton poşet, füme deniz ürünleri ve donuk suşi çeşitleriyle "Boom Roll" gibi ürünler de alıcıların dikkatini çekti.

Anuga Gıda Fuarı'nda, küresel tedarik zincirinde yer alan distribütörler ve perakende zincirlerinin karar vericileri ile yeni işbirliği görüşmeleri gerçekleştiren şirket, AR-GE yatırımlarıyla şekillendirdiği sağlıklı, pratik ve yenilikçi ürünleriyle öne çıktı.

