İsrail alıkoyduğu 1'i Gelecek 2'si Saadet Partisi'nden 3 vekili bakın hangi ülkeye yolladı

İSRAİL Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'ndaki Vicdan isimli gemiye baskın yapmış ve herkesi götürmüştü. İsrail askerlerinin alıkoyduğu aktivistler arasında 2'si Saadet, 1'i Gelecek Partisi'nden 3 Türk milletvekili de vardı. Milletvekilleri İsrail tarafından bugün üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildi. Türk vekillerin Azerbaycan'a yollandığı akşam saat 21.50'de İstanbul'a gelecekleri öğrenildi.

İsrail, Gazze'ye uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere uluslararası sularda dün sabah saatlerinde baskın düzenlemişti. Limana çekilen gemilerden Vicdan'da Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu.

İSRAİL SINIR DIŞI ETTİ

3 Türk milletvekili bugün İsrail tarafından Azerbaycan'a sınırdışı edildi. Vekiller buradan Türkiye'ye geçecek.

DİĞER AKTİVİSTLER BIRAKILMADAN AYRILMAK İSTEMEDİLER

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre milletvekilleri İsrail'den saat 12.48'te sınır dışı edildi. Vekiller diğer aktivistler bırakılmadan ayrılmak istemediler. 3 Milletvekilinin bu akşam saat 21.50'de İstanbul'a gelmesi bekleniyor.