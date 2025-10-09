Hadise serbest bırakılınca konsere çıktı hüngür hüngür ağladı! O beş soru sorulmuş

Şarkıcı Hadise dün şafak operasyonuyla evinden alındı. Yapılan tarama testlerinin ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan Hadise soluğu konserde aldı. Sahnede yaşadıklarını anlattı ve gözyaşlarını tutamadı. Hüngür hüngür ağlayarak söyledikleri dikkat çekti. Hadise'nin de içinde olduğu, uyuşturucu testlerine giren 19 ünlüye sorulan sorular da merak konusu oldu. Uyuşturucu operasyonunda ünlülere yöneltilen sorular belli oldu.