Çöp işçisi mesai arkadaşını öldürdü! Antalya'da işlenen tuhaf cinayet

ANTALYA MANAVGAT'ta temizlik işleri çalışanı, çöp kamyonunu kullanan arkadaşını boğazına bıçak saplayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan temizlik işçisinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Korkunç cinayet çöp kamyonunda gerçekleşti. Cinayetten sadece bir kaç saat önce arkadaşların birlikte selfi ve video çektikleri öğrenildi.

Mehmet Özkaynak’ın kullandığı Manavgat Belediyesi’ne ait çöp kamyonuyla temizlik işçileri Gökhan M. ve Nurullah Güzel, Sülek Hacıisali Mahallesi istikametinde sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktılar. Sülek- Hacıisali Mahallesi arasındaki yolda çöp almak için araçtan uzaklaştığını belirten Nurullah Güzel araçtan inip çöpe almaya yöneldiği sırada kamyondan sesler gelmesi üzerine geri geldiğinde kamyon içerisinde Mehmet Özkaynak ve Gökhan M.’nin boğuştuğunu gördü. Mehmet Özkaynak kamyonun koltuğunda kanlar içinde yatarken,  Gökhan M.’nin olay yerinden kaçtı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAMIŞ

Çöp işçisi mesai arkadaşını öldürdü! Antalya'da işlenen tuhaf cinayet - Resim: 0

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Mehmet Özkaynak’ın boğazından bıçakla yaralanıp olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edilirken, kaçan katil zanlısı Gökhan M. için aramalar başladı. 

CİNAYETTEN ÖNCE VİDEO ÇEKMİŞLER

Çöp işçisi mesai arkadaşını öldürdü! Antalya'da işlenen tuhaf cinayet - Resim: 1

Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.’nin bilinmeyen bir sebepten dolayı önceki gün tartıştıkları daha önce ise cinayet zanlısı Gökhan M., olaya şahit olan Nurullah Güzel ve hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak’ın bir arada video çekerek paylaşım yaptığı öğrenildi. Mesai arkadaşının kurbanı olan işçinin cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı. (Kaynak : haberantalya)

