Galatasaray'dan Icardi hakkında yeni karar aldı! Sözleşmesi sezon sonunda bitecek

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi özel hayatıyla ve maçlardaki performanslarıyla sık sık gündeme geliyor. Galatasaray, formunu kaybeden Mauro Icardi için milli arada özel antrenman ve beslenme programı hazırladı. Arjantinli yıldız bu sezon 9 maçta 5 gol attı, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Süper Lig devi Galatasaray, milli arada Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için özel bir çalışma programı hazırladı.

FORMUNU YAKALAMASI İÇİN ÖZEL PLAN

Sakatlığının ardından eski formuna kavuşması zaman alan ve hâlâ fazla kiloları bulunduğu belirtilen Icardi için teknik ekip harekete geçti. Milli ara boyunca Arjantinli golcünün kondisyon ve güç çalışmalarına ağırlık verilecek, beslenme düzeni de yeniden planlanacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 9 maçta 373 dakika forma giyen Icardi, 5 gol kaydetti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcünün, milli ara sonrası fiziksel olarak istenen seviyeye ulaşması hedefleniyor.

