Alman lüks markası Porsche satışları düştü

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen grubunun lüks markası Porsche'nin küresel araç teslimatları, yılın ocak-eylül döneminde Çin ve Avrupa'da azalan talep nedeniyle yüzde 6 düştü.

Porsche, yılın ocak-eylül dönemine ilişkin araç teslimat sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, lüks otomobil üreticisinin araç teslimatları, yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 212 bin 509'a geriledi.

Porsche, söz konusu dönemde Çin'de yüzde 26’lık düşüşle 32 bin 195 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında, "Bu düşüşün başlıca nedenleri arasında özellikle lüks segmentte zorlu pazar koşulları ve Çin pazarındaki yoğun rekabet yer alıyor." denildi.

Alman üreticinin Çin'e yaptığı teslimatlar küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 15'ini oluştururken, şirket Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden etkileniyor.

Porsche'nin Kuzey Amerika'daki teslimatları yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 64 bin 446'ya ulaşırken, Almanya içindeki teslimatları ise yüzde 16 azalarak 22 bin 492'ye indi.

Alman üreticinin Almanya hariç Avrupa’da satışları da yüzde 4 düşüşle 50 bin 286'ya geriledi.

Tamamen ihracata bağımlı olan Porsche, zayıf talep, önemli bir pazar olan Çin'deki rekabet baskısı ve ABD'nin gümrük vergilerini artırması nedeniyle geçen ay bu yıla ilişkin beklentilerini düşürmüştü.

