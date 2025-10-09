BIST 10.727
Altın rafinerisi soruşturması: 20 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkililerinden 24 şüphelinin hileli yollarla devlet desteği alarak kamu zararına yol açtığı iddiasıyla başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. Gözaltındaki 23 şüpheliden 20’si “suç örgütü kurmak”, “örgüte üye olmak” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkililerinden 24 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i buradan serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 23 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan zanlılardan 20'si, "suç örgütü kurmak", "suç örgütüne üye olmak" ve "kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. İfadesi alınan 1 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.

Zanlıların nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

