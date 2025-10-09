BIST 10.728
İşçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 9 yaralı

Nevşehir'de tır ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'de tır ile mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, Ürgüp-Kayseri Karayolu üzerindeki Sarıhıdır Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki tır ile tarım işçilerini taşıyan Salih E. (52) yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı.

Kazada tır sürücüsü ile minibüsteki 5'i çocuk, 8 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 9 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

