Trump’tan Erdoğan’a teşekkür: Sürece bireysel olarak dahil oldu

Hamas ile İsrail arasında Gazze’de ateşkes sağlanırken, ABD Başkanı Donald Trump anlaşmanın Mısır’da imzalanacağını ve esirlerin kısa sürede serbest bırakılacağını açıkladı. Trump, Gazze’nin yeniden inşa edileceğini belirterek, sürece katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Trump ayrıca, Katar, Mısır ve Türkiye’nin barış sürecinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Hamas ile İsrail, Gazze'de ateşkesi onayladı. ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, esirlerin pazartesi ya da salı günü serbest bırakılacağını ifade ederken, Orta Doğu'ya gitmeye çalışacağını belirtti. Trump, anlaşmanın Mısır'da imzalanacağını söyledi.

Trump, "Barış için büyük bir anlaşma oldu. Mısır'a gideceğim. Yeni imza atacağız. 28 tane naaş var orada. Hamas 70 bin kişi kaybetti. Bunun bir noktada durması gerekiyordu. Biz de bunu çözeceğiz. Gazze'yi yavaşca yeniden inşa edeceğiz. Herkes bu durumdan çok memnun. Bize karşı adil olmayan yerler bile bu duruma şaşkın. Bu anlaşmayı herkes kabul edecek. İran'la birlikte hareket edeceğiz." dedi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan Hamas’la temas kurarak ateşkes anlaşmasına ilişkin sürece şahsen dahil olduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.

Trump, "Katar, Mısır ve Türkiye liderlerine de teşekkür etmek istiyorum. Bu harika güne neden oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak dahil oldu duruma. Harika davrandı." dedi.