Bakan Fidan: Türkiye muazzam çaba gösterdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sürece muazzam katkı sağladığını ve ilk aşamanın dört ana hedefinin belirlendiğini açıkladı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bu süreçte muazzam bir çaba ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Fidan, ilk aşamanın 4 ana hedefi olduğunu ve sahada ateşkesin takip edeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'te düzenlenen ve Gazze ateşkes planının ayrıntılarının görüşüldüğü toplantıya katıldı. Toplantıda Türkiye, Fransa, Gazze temas grubu üyesi ülkeler ABD ve Avrupa Birliği Temsilcileri yer aldı.

"TÜRKİYE MUAZZAM BİR ÇABA ORTAYA KOYDU"

"Dün çok önemliydi, Gazze'deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı. Türkiye muazzam bir çaba ortaya koydu.

"İLK AŞAMANIN 4 ANA HEDEFİ VAR"

Bu aşamadan sonra bizi bekleyen bir kaç tane önemli husus var. İlk aşamanın 4 ana hedefi var. Birinci aşama uygulama planında mutabık kalındı.

Ateşkesin sağlanması, rehine ve tutukluların serbest bırakılması, İsrail'in belirli çizgilere çekilmesi ve insani yardımların ulaşması. Bunların takip edilmesi gerekiyor. Türkiye de bu uygulamada yer alacak. Sahada ateşkesi takip edeceğiz."