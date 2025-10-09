BIST 10.727
DOLAR 41,72
EURO 48,31
ALTIN 5.312,89
HABER /  DÜNYA

Hamas'tan tarihi açıklama: Savaşın sona erdiğini ilan ediyoruz

Hamas'tan tarihi açıklama: Savaşın sona erdiğini ilan ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle Mısır’da yürütülen müzakerelerde, Hamas ve İsrail Gazze Şeridi’nde kalıcı ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşmaya vardı. Hamas lideri Halil el-Hayya, savaşın sona erdiğini ilan ederek, Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde açılacağını ve yaklaşık 700 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas tarafından kabul edilmesinin ardından Mısır'da başlayan ateşkes müzakerelerinde mutlu sona ulaşıldı. Hamas ve İsrail, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve rehine takası için ateşkes anlaşmasını imzaladı.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'SAVAŞIN SONA ERDİĞİNİ VE KALICI ATEŞKESİN BAŞLADIĞINI İLAN EDİYORUZ'

Müzakerelerde Hamas heyetine liderlik eden el-Hayya, savaşın sona ereceğine dair garantiler aldıklarını söyledi.

El-Hayya, "Bugün savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını ilan ediyoruz" ifadelerini kullanarak, "Kardeş arabulucular ve ABD yönetimi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit ederek bize güvence verdiler" dedi.

REFAH SINIR KAPISI İKİ YÖNDE DE AÇILACAK, 700 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Anlaşmanın Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde açılmasını da içerdiğini belirten el-Hayya, şu anda İsrail hapishanelerinde bulunan müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli, savaşın başlamasından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ve İsrail tarafından gözaltına alınan tüm Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılacağını açıkladı. 

NE OLMUŞTU?

Bu sabah ABD Başkanı Donald Trump ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin de katılımıyla hazırlanan, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve kalıcı barış sağlanmasını hedefleyen barış planına ilişkin Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılmıştı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki savaşın sonlandırılmasına ve İsrailli işgal güçlerinin bölgeden çekilmesine ilişkin başlıklarda anlaşmaya varıldığı, taraflar arasında rehine takası gerçekleştirileceği ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişinin yeniden sağlanacağı belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
THY duyurdu! O bölgeye uçuşlar yeniden başlıyor
THY duyurdu! O bölgeye uçuşlar yeniden başlıyor
Gazze'de ateşkesin ilk aşaması! Nasıl uygulanacak?
Gazze'de ateşkesin ilk aşaması! Nasıl uygulanacak?
Putin: Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını umuyoruz
Putin: Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını umuyoruz
Trump’tan Erdoğan’a teşekkür: Sürece bireysel olarak dahil oldu
Trump’tan Erdoğan’a teşekkür: Sürece bireysel olarak dahil oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze görev gücünde biz de olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze görev gücünde biz de olacağız
Altın rafinerisi soruşturması: 20 şüpheliye tutuklama talebi
Altın rafinerisi soruşturması: 20 şüpheliye tutuklama talebi
2025 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
2025 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
Tuzla tersanelerinde gemi kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Tuzla tersanelerinde gemi kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Netanyahu'nun ofisinden Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesi çağrısı
Netanyahu'nun ofisinden Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesi çağrısı
İşçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 9 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 9 yaralı
Sosyal medyada fenomen olan o oyuncaklar için Bakanlık'tan karar! Toplatılıyor
Sosyal medyada fenomen olan o oyuncaklar için Bakanlık'tan karar! Toplatılıyor
Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu