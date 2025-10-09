Hamas'tan tarihi açıklama: Savaşın sona erdiğini ilan ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle Mısır’da yürütülen müzakerelerde, Hamas ve İsrail Gazze Şeridi’nde kalıcı ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşmaya vardı. Hamas lideri Halil el-Hayya, savaşın sona erdiğini ilan ederek, Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde açılacağını ve yaklaşık 700 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas tarafından kabul edilmesinin ardından Mısır'da başlayan ateşkes müzakerelerinde mutlu sona ulaşıldı. Hamas ve İsrail, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve rehine takası için ateşkes anlaşmasını imzaladı.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'SAVAŞIN SONA ERDİĞİNİ VE KALICI ATEŞKESİN BAŞLADIĞINI İLAN EDİYORUZ'

Müzakerelerde Hamas heyetine liderlik eden el-Hayya, savaşın sona ereceğine dair garantiler aldıklarını söyledi.

El-Hayya, "Bugün savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını ilan ediyoruz" ifadelerini kullanarak, "Kardeş arabulucular ve ABD yönetimi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit ederek bize güvence verdiler" dedi.

REFAH SINIR KAPISI İKİ YÖNDE DE AÇILACAK, 700 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Anlaşmanın Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde açılmasını da içerdiğini belirten el-Hayya, şu anda İsrail hapishanelerinde bulunan müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli, savaşın başlamasından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ve İsrail tarafından gözaltına alınan tüm Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Bu sabah ABD Başkanı Donald Trump ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin de katılımıyla hazırlanan, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve kalıcı barış sağlanmasını hedefleyen barış planına ilişkin Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılmıştı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki savaşın sonlandırılmasına ve İsrailli işgal güçlerinin bölgeden çekilmesine ilişkin başlıklarda anlaşmaya varıldığı, taraflar arasında rehine takası gerçekleştirileceği ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişinin yeniden sağlanacağı belirtilmişti.