Elmadağ'da organize sanayi bölgesinde korkutan yangın

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Elmadağ'da Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde gece saatlerinde, geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.