BIST 10.727
DOLAR 41,82
EURO 48,37
ALTIN 5.347,24
HABER /  DÜNYA

İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı

İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı

İsrail hükümeti, haftalardır süren müzakerelerin ardından Gazze’de ateşkes anlaşmasını resmen onayladı.

Abone ol

Hamas ve İsrail önceki gün Mısır'da anlaşmaya vardıkları ateşkesle ilgili resmi kararlarını verdi.

Akşam saatlerinde ateşkesi oylamak için toplanan İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir değişimini öngören anlaşmayı onayladı.

Anlaşmada esir takası ve insani yardımların geçişine ilişkin önemli maddeler yer alıyor. 

Anlaşma, savaşın sona erdirilmesi, askeri operasyonların durdurulması, İsrail güçlerinin çekilmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım akışının yeniden başlatılmasını öngörüyor. 

İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı - Resim: 0

SAVAŞIN DERHAL SONA ERMESİ

İlk maddeye göre, Başkan Trump’ın duyurusunun ardından Gazze Şeridi’ndeki savaş resmen sona ermiş sayılacak. Taraflar, bu hedef doğrultusunda gerekli adımların atılması konusunda uzlaştı. İsrail hükümetinin onayının hemen ardından tüm askerİ operasyonlar, hava saldırıları, topçu atışları ve hedef alma operasyonları dahil, 72 saat boyunca tamamen durdurulacak.

İSRAİL GÜÇLERİNİN ÇEKİLMESİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ekteki haritada belirtilen sınırlara çekilecek. Bu çekilme, hükümet onayından sonraki 24 saat içinde tamamlanacak. Hamas anlaşmaya tam olarak uyduğu sürece, İsrail birlikleri çekildikleri bölgelere geri dönmeyecek.

İNSANİ YARDIMIN BAŞLATILMASI

Çekilmenin ardından, insani yardım sevkiyatı derhal başlayacak. 19 Ocak 2025 tarihli insani yardım anlaşmasıyla uyumlu olarak gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin tam kapsamlı girişine izin verilecek. Yardım akışı, belirlenen uluslararası plan çerçevesinde yürütülecek.

REHİNE VE MAHKUM DEĞİŞİMİ

Anlaşmanın beşinci maddesi, esir ve mahkum takasının ayrıntılarını belirliyor.

Hamas, 72 saat içinde elindeki tüm İsrailli rehineleri hayatta olanlar ve hayatını kaybedenler dahil serbest bırakacak.

Aynı süreçte, İsrail de belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

Taraflar arasında bilgi paylaşımı, arabulucular ve Kızılhaç üzerinden yürütülecek.

Değişim süreci kamuoyuna açık tören yapılmadan, gizlilikle gerçekleştirilecek.

ULUSLARARASI GÖZETİM

Anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere ABD, Katar, Mısır, Türkiye ve taraflarca belirlenecek diğer ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir “görev gücü” kurulacak. Bu yapı, uygulama sürecini izleyerek taraflar arasında koordinasyon sağlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Avusturya, San Marino'ya acımadı: 10 gol...
Avusturya, San Marino'ya acımadı: 10 gol...
Özgürlük Filosu’ndaki Türk vatandaşları ülkeye dönüyor
Özgürlük Filosu’ndaki Türk vatandaşları ülkeye dönüyor
Akıncı TİHA gökyüzüne Türk bayrağı çizdi
Akıncı TİHA gökyüzüne Türk bayrağı çizdi
Bakan Fidan: Türkiye muazzam çaba gösterdi
Bakan Fidan: Türkiye muazzam çaba gösterdi
Trump, esirlerin serbest bırakılacağı tarihi açıkladı
Trump, esirlerin serbest bırakılacağı tarihi açıkladı
Hamas'tan tarihi açıklama: Savaşın sona erdiğini ilan ediyoruz
Hamas'tan tarihi açıklama: Savaşın sona erdiğini ilan ediyoruz
THY duyurdu! O bölgeye uçuşlar yeniden başlıyor
THY duyurdu! O bölgeye uçuşlar yeniden başlıyor
Gazze'de ateşkesin ilk aşaması! Nasıl uygulanacak?
Gazze'de ateşkesin ilk aşaması! Nasıl uygulanacak?
Putin: Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını umuyoruz
Putin: Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını umuyoruz
Trump’tan Erdoğan’a teşekkür: Sürece bireysel olarak dahil oldu
Trump’tan Erdoğan’a teşekkür: Sürece bireysel olarak dahil oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze görev gücünde biz de olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze görev gücünde biz de olacağız
Altın rafinerisi soruşturması: 20 şüpheliye tutuklama talebi
Altın rafinerisi soruşturması: 20 şüpheliye tutuklama talebi