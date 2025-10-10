Avusturya, San Marino'ya acımadı: 10 gol...

Avusturya, Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda San Marino'yu 10-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti. Marko Arnautovic’in dört golle yıldızlaştığı maçta, Stefan Posch, Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Konrad Laimer ve Nikolaus Wurmbrand da skora katkı sağladı.Abone ol
Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Avusturya sahasında San Marino'yu konuk etti. Ernst-Happel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 10-0 kazandı.
Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 8, 47, 83, ve 84. dakikalarda Marko Arnautovic, 30 ve 42. dakikalarda Stefan Posch, 7. dakikada Romano Schmid, 24. dakikada Michael Gregoristsch, 45. dakikada Konrad Laimer ile 76. dakikada Nikolaus Wurmbrand kaydetti.
Bu sonucun ardından Avusturya puanını 15'e yükseltirken San Marino henüz puanla tanışamadı.
Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
Belarus-Danimarka: 0-6
İskoçya-Yunanistan: 3-1
G Grubu
Finlandiya-Litvanya: 2-1
Malta-Hollanda: 0-4
H Grubu
Avusturya-San Marino: 10-0
Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2
L Grubu
Çekya-Hırvatistan: 0-0
Faroe Adaları-Karadağ: 4-0