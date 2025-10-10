Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de afet bölgelerini inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere Rize’ye geldi. Erdoğan, heyelan bölgelerini ziyaret edeceğini belirterek afet sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere Rize'ye geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Rize-Artvin Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

"HEYELAN BÖLGELERİNİ ZİYARET EDECEĞİZ"

Erdoğan daha sonra kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Rize’den aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Allah'a hamd ediyoruz ölüm yok, bu afetlerde daha çok heyelanlar oldu. Şimdi heyelan bölgelerini toparlanmış olmasına rağmen gezip görelim istedik. Göreceğiz inşallah ve bütün bunlarla beraber istiyoruz ki çok daha güzel hale buraları getirelim.

"TOKİ KONUTLARINI GÖRDÜM BUNDAN AYRICA MUTLU OLDUM"

TOKİ’nin yapmış olduğu konutlarını gördüm bundan ayrıca mutlu oldum. Bütün bunlarla beraber süratle malum Şehir Hastanesi’nin yapımı devam ediyor. Şimdi o inşaatı da gidip gezeceğiz. Güneysu’daki hastanemizin yapımı da süratle devam ediyor. Bütün bunlarla beraber gerek altyapıda gerek üstyapıda bu adımları atmış olacağız.

Gerek bakan arkadaşlarım gerek milletvekili arkadaşlarımla beraber şu anda Rize'deyiz. Yarın Rize'de programlarımız var aynı zamanda divan toplantımıza katılacağız. Sonrasında Rize programına Valilik önünde açılış toplantılarıyla devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum."