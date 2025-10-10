Nurettin Sezer: ‘Konaklama Sektörü 2025'te Dijitalleşme ve Gelir Optimizasyonu ile Büyüyor’

2025 yılı, Türkiye konaklama sektörü için artan talep ve dijital dönüşümün birleştiği bir döneme işaret ediyor. Turizm gelirlerindeki belirgin artış, otelleri gelir yönetimi ve maliyet optimizasyonu sağlayan teknolojik çözümlere daha fazla yönlendiriyor.

UN Tourism'in küresel raporları da 2025'in ilk yarısında uluslararası seyahatlerdeki yükseliş trendini doğrularken, iç pazardaki harcama artışı oda ve segmentasyon yönetiminin stratejik önemini artırıyor. HMS Otel Programı Kurucusu ve CEO’su Nurettin Sezer, bu tablonun sahadaki yansımasının "otomasyon ve dinamik fiyatlandırma" ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

TÜİK tarafından açıklanan "Turizm İstatistikleri, 2025 II. Çeyrek" verilerine göre, turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8,4 artarak 16,3 milyar dolara ulaştı. BloombergHT’nin analizine göre ise yıllıklandırılmış turizm geliri 62,9 milyar dolarlık bir hacme erişti. Aynı dönemde, UN Tourism verileri uluslararası ziyaretçi sayısının %5'lik bir artışla 690 milyona çıktığını gösteriyor. Bu yoğun talep ortamı, konaklama tesislerinin fiyatlandırma ve dağıtım kanalı stratejilerini anlık olarak ve eşgüdüm içinde yönetmelerini zorunlu kılıyor.

Nurettin Sezer, sektördeki bu dinamikleri şöyle özetliyor:

“Talepteki değişkenlik, fiyat ve müsaitlik senkronizasyonunu hayati kılıyor. Bulut tabanlı sistemler ve entegre kanal yöneticileri, veri tutarlılığı sağlayarak operasyonel hataları minimize ediyor ve oda başına geliri artırıyor. 2025'te sürdürülebilir kârlılığın anahtarı otomasyon, anlık veri analizi ve bu veriye dayalı fiyatlandırma stratejileri olacaktır.”

Artan Talep, Hızlanan Dijitalleşmeyi Tetikliyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı istatistikler, konaklama sektöründeki büyüme ölçeğini net bir şekilde ortaya koyuyor. UN Tourism'in küresel pazardaki %5’lik büyüme tespiti, destinasyonlar arasındaki rekabetin artık veri analizi ve hız üzerine kurulacağını gösteriyor. Türkiye'deki gelir artışı, tesislerin oda ve kanal karmasını entegre bir yaklaşımla planlamasını gerektiriyor.

Sezer, operasyonel açıdan durumu şöyle değerlendiriyor: “Artan enerji ve iş gücü maliyetleri, süreç otomasyonunun yatırım geri dönüşünü hızlandırıyor. Otomatik fiyatlandırma kuralları ve çoklu online seyahat acentesi (OTA) bağlantılarının anlık yönetimi, hem doluluk oranlarını hem de ortalama günlük oda fiyatını (ADR) olumlu etkiliyor. HMS Otel Programı olarak, PMS ve Kanal Yöneticisi gibi temel sistemleri; kimlik bildirimi, misafir yönetimi ve raporlama modülleriyle birleştirerek otellere tek bir platform üzerinden bütünsel bir yönetim imkânı sunuyoruz.”

İkinci Çeyrekten Alınan Ders: Kanal Yönetiminde Optimizasyon Şart

Küresel turizmdeki %5'lik büyüme, kaynak pazarlarda dijital kanalların payını artırarak fiyatlandırmada çevikliği bir zorunluluk haline getiriyor. Tesislerin kampanyaları, iptal politikalarını ve minimum konaklama gibi kuralları merkezi bir ekrandan yönetmesi, çifte rezervasyon gibi riskleri ortadan kaldırırken operasyonel verimliliği artırıyor. Gelir akışını segment, kanal ve pazar bazında anlık olarak takip eden yönetim panelleri, bir "erken uyarı sistemi" gibi çalışarak fiyat ayarlamalarını hızlandırıyor. Bu çeviklik, iç pazarın dinamizmiyle birleştiğinde oda başına geliri (RevPAR) ve envanterin daha hızlı satılmasını sağlıyor.

“Otel Teknolojilerindeki Pazar Payımızı Artıracağız”

HMS Otel Programı, bulut tabanlı PMS ve entegre Kanal Yöneticisi çözümleriyle Türkiye'deki otellerin dijital altyapısını güçlendiriyor. Çoklu dil desteği, mobil uyumluluk, yasal mevzuatlara tam uyum ve gelişmiş entegrasyon yetenekleri, markanın tesislerde şeffaf ve denetlenebilir bir operasyonel yapı kurmasına olanak tanıyor. Nurettin Sezer, gelecek hedeflerini şöyle paylaşıyor: “Mevcut PMS ve kanal yöneticisi altyapımıza kimlik tarama, HMS site, widget, HotspotMaster ve QuestMetric gibi yeni modüller ekledik. 2025'teki önceliğimiz, API ve entegrasyon ağımızı genişletmek ve yapay zekâ destekli gelir yönetimi yeteneklerimizi geliştirmektir. Amacımız, Türkiye'deki liderliğimizi pekiştirirken çevre pazarlarda da bir referans marka haline gelmektir.”