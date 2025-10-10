BIST 10.727
5 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu! 38 milyon liralık vurgun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 il merkezli ‘Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama’ suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 28 kişinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin hesabında 38 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 il merkezli ‘Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama’ suçlarına yönelik Jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 38 milyon liralık işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya yakalananlardan 16’sının tutuklandığını belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden ‘sahte kiralık ev ve araç satış’ ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

