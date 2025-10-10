Ankara'da zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı

Ankara’dan İzmir’e hareket eden bir tur otobüsü, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde seyir halindeyken, bir motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybedip otobüse çarpması sonucu kazaya karıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. Sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bilgi paylaşılmadı, ancak sürücünün tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazanın ardından tur otobüsünde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Çarpmanın şiddeti ve motosikletin devrilmesi, otobüsteki kişilerin korkmasına yol açarken, bazı yolcular dışarı çıkarak durumu gözlemledi. Yolcuların sakinleştirilmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması için jandarma ekipleri hızlı müdahalede bulundu.

Tur otobüsüne çarpıp devrilen motosiklete başka bir otomobilin çarpması paniğe yol açtı.