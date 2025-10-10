BIST 10.738
Herkes isyan ediyordu Erdoğan talimatı verdi! Düzenleme yapın

Belediyelerin emlak vergisinde yaptığı fahiş fiyat artışlarının tepki çekmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da konuyla ilgili partisinin MYK toplantısında talimat verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın toplantıda “Vatandaşı mağdur edecek şeyin önüne geçin, Meclis iradesinde düzenleme yapın” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında “Vatandaşı mağdur edecek olan her türlü şeyin önüne geçin. Meclis iradesinde düzenleme yapın. Olağanüstü, kabul edilebilirliğin dışındaki uygulamaları engelleyin ve kalıcı çözüme kavuşturun” talimatı verdiği öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın aktardığına göre, Erdoğan, Meclis açılışında siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantı konuşulmaya devam ederken, “Muhalefette gerilim siyaseti işliyor, biz proaktif siyaset yapacağız. Müzakere ve diyalog kanallarını açık tutacağız” dedi.

Erdoğan ayrıca, belediyelerin emlak vergisinde fahiş fiyat artışına gitmesi ile ilgili olarak da

“Vatandaşı mağdur edecek olan her türlü şeyin önüne geçin. Meclis iradesinde düzenleme yapın. Olağanüstü, kabul edilebilirliğin dışındaki uygulamaları engelleyin ve kalıcı çözüme kavuşturun. Bundan sonra böyle şeylerin olmaması için tedbir alın”

ifadesini kullandı.

