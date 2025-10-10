BIST 10.727
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Bakanlık personel alacak! İlan yayımlandı bu tarihlere dikkat

Anadolu Ajansı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle 13-24 Ekim döneminde gerçekleştirecek.

Alımda, 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil, 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde de görüntüleyebilecek.

İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar, yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor.

