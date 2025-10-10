BIST 10.738
DOLAR 41,82
EURO 48,41
ALTIN 5.332,19
HABER /  GÜNCEL

BM: Gazze için 170 bin tonluk yardım hazır bekliyor

BM: Gazze için 170 bin tonluk yardım hazır bekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'ye götürülmek üzere 170 bin tonluk gıda, ilaç ve acil malzemelerin uzman ekiplerle hazır beklediğini duyurdu. Fletcher, Başkan Trump’ın barış planının hayat kurtarıcı çalışmaların temeli olması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, New York'taki BM Genel Merkezi'nde çevrim içi katıldığı basın toplantısında Gazze'deki ateşkes ve insani yardım hazırlıklarına dair önemli bilgiler verdi.

Fletcher, New York BM Genel Merkezi'ndeki basın toplantısına çevrim içi katılarak bilgi verdi.

Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması için Fletcher, "Yaklaşık 799 gün beklemek zorunda kaldık ve bunu şimdi iyi değerlendirelim. Başkan (Donald) Trump'ın barış planı bölge genelinde hayat kurtarıcı çalışmaların ve on binlerce hayatın kurtarılmasının temeli olmalı." diye konuştu.

Fletcher, BM olarak insani yardımlar konusunda "detaylı ve test edilmiş planları" olduğunu belirterek, Gazze'ye götürülmek üzere 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer malzemelerden oluşan tedarikin uzman ve kararlı ekiple hazır beklediğini söyledi.

Ateşkesin ilk 60 gününde her gün yüzlerce kamyon ile Gazze’deki 2,1 milyon kişiye insani yardımları ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Fletcher, "Kıtlığın, yaygınlaştığı bölgelerde geri döndürülmesi ve diğerlerinde de önlenmesi gerekiyor." dedi.

Fletcher, Gazze'de harap olmuş sağlık sistemi ile su ve sanitasyon konusunda altyapıyı yeniden canlandıracaklarını, barınma alanında ailelere binlerce çadır dağıtılacaklarını, eğitim üzerine de okul çağındaki 700 bin çocuk için geçici eğitim alanları açacaklarını kaydetti.

Söz konusu insani yardım operasyonları için yeterli finansman ihtiyacına da dikkati çeken Fletcher, şu anda 2025 acil yardım kampanyası için gereken 4 milyar doların yalnızca yüzde 28'ine sahip olduklarına işaret ederek, uluslararası bağışçılara Gazze'de hayat kurtarmak için destek olmaları çağrısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Herkes isyan ediyordu Erdoğan talimatı verdi! Düzenleme yapın
Herkes isyan ediyordu Erdoğan talimatı verdi! Düzenleme yapın
TV100’de İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollar ayrıldı
TV100’de İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollar ayrıldı
Ankara'da zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı
Ankara'da zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı
Filipinler'de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Elmadağ'da organize sanayi bölgesinde korkutan yangın
Elmadağ'da organize sanayi bölgesinde korkutan yangın
Adana'da apartman dairesinde yangın korkuttu
Adana'da apartman dairesinde yangın korkuttu
Sırp lider Vucic'ten dikkat çeken sözler: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz
Sırp lider Vucic'ten dikkat çeken sözler: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Anadolu Efes deplasmanda Partizan'a boyun eğdi
Anadolu Efes deplasmanda Partizan'a boyun eğdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de afet bölgelerini inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de afet bölgelerini inceledi
İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı
İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı
Avusturya, San Marino'ya acımadı: 10 gol...
Avusturya, San Marino'ya acımadı: 10 gol...