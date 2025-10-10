BIST 10.738
DOLAR 41,82
EURO 48,41
ALTIN 5.332,19
HABER /  EKONOMİ

Altından sonra gümüşte inanılmaz şeyler oluyor!

Altından sonra gümüşte inanılmaz şeyler oluyor!

Gümüşün ons fiyatı, 51,23 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons gümüş yılbaşından bu yana ise yatırımcısına yüzde 75,2 getiri sağladı.

Abone ol

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, emtia piyasasında yıl genelinde sert dalgalanmalar görülürken özellikle altın, gümüş gibi değerli metallerdeki yükselişler öne çıktı.

Gümüş, altın gibi hem jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşıyor hem de endüstriyel alanda da kullanılıyor. Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler olarak sıralanıyor.

Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 75,2 getiri sağladı

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi. Özellikle mayıs ayından sonra yükselişi ivmelenen ons gümüş, üst üste 5 ay değer kazandı. Ekim ayında da bu yükselişini devam ettiren gümüşün onsu, 51,23 dolara yükselerek rekor kırdı. Ons gümüş yılbaşından bu yana ise yatırımcısına yüzde 75,2 getiri sağladı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Gümüşte son dönemde görülen yükselişte, ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed toplantı tutanaklarında faiz indirimi olasılığının artması etkili oldu. Bunlar da aslında endüstriyel alanda ekonomilerde toparlanma getiriyor." dedi.

Bu yüzden gümüş tarafının çok daha güçlü olduğuna dikkati çeken Ergezen, altın-gümüş rasyosunun da gümüş lehine döndüğünü ifade etti. Ergezen, merkez bankalarının altın alımlarının güçlü olduğunu dile getirerek, bu durumdan gümüşün de olumlu etkilendiğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 ülkeden gelen ucuz lastiklere soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 ülkeden gelen ucuz lastiklere soruşturma
Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Takımlar belli oldu, kim eksik?
Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Takımlar belli oldu, kim eksik?
5 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu! 38 milyon liralık vurgun
5 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu! 38 milyon liralık vurgun
Bakanlık personel alacak! İlan yayımlandı bu tarihlere dikkat
Bakanlık personel alacak! İlan yayımlandı bu tarihlere dikkat
BM: Gazze için 170 bin tonluk yardım hazır bekliyor
BM: Gazze için 170 bin tonluk yardım hazır bekliyor
Bodrum'da otel lojmanı terasında havluya sarılı halde bulundu!
Bodrum'da otel lojmanı terasında havluya sarılı halde bulundu!
Herkes isyan ediyordu Erdoğan talimatı verdi! Düzenleme yapın
Herkes isyan ediyordu Erdoğan talimatı verdi! Düzenleme yapın
TV100’de İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollar ayrıldı
TV100’de İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollar ayrıldı
Ankara'da zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı
Ankara'da zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı
Filipinler'de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Elmadağ'da organize sanayi bölgesinde korkutan yangın
Elmadağ'da organize sanayi bölgesinde korkutan yangın
Adana'da apartman dairesinde yangın korkuttu
Adana'da apartman dairesinde yangın korkuttu