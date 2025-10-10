BIST 10.738
Yıllardır Türkiye'nin en iyilerindendi! İflastan o markada kurtulamadı...

Küresel ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de çok sayıda şirket iflas bayrağını çekerken halkaya eklenen son firma Yamanev Mobilya oldu. Isparta'da hizmet veren Türkiye'nin dev mobilya şirketi ekonomik darboğazın ardından konkordato ilan etti.

Türkiye'de küresel ekonomik krizin etkileri son dönemde iyiden iyiye hissedilmeye başlanırken iflas bayrağını çeken firmalara her gün bir yenisi ekleniyor.

KONKORDATO İLAN ETTİ

Isparta'da hizmet veren Türkiye'nin sayılı mobilya markalarından Yamanev Mobilya yaşadığı ekonomik darboğazın ardından konkordato ilan etti.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ VERİLDİ

Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yamanev Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için 3 aylık geçici mühlet süresi verirken, konkordato komiseri olarak Alpaslan Boşgelmez atandı.

