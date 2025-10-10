BIST 10.738
Türkiye'ye gelecek mi? Tesla'dan heyecanlandıran paylaşım...

Tesla'nın ABD'deki vergi teşviklerinin bitmesi nedeniyle daha fazla satış yapmak için donanımlarını kısarak satışa sunduğu Model Y Standard için yeni paylaşım yapıldı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD pazarında sona eren vergi avantajından dolayı duyurduğu, nispeten ucuz fiyatlı düşük donanımlı Model Y için Avrupa ve Orta Doğu hesabından paylaşım yapıldı.

Türkiye'de satış rekorları kıran Tesla Model Y'den sonra Model Y Standard'ın da Türkiye'ye geleceğine dair beklentiler ortaya çıkmaya başladı.

Tesla severler tarafından eleştirilen nispeten ucuz ve donanımı düşük olan Model Y Standard'ın Türkiye'ye ne zaman geleceğine dair bilgilendirme yapılmadı. Ancak Tesla'nın Avrupa ve Orta Doğu'yu ilgilendiren X hesabından elektrikli otobile ilişkin paylaşın yapıldı.

Satış fiyatı belli oldu

ABD'de satış fiyatı 39 bin 990 dolar olarak belirlenen Model Y Standart bazı özellikler ve görünümden mahrum bırakıldı. Tercih edilen Model Y Premium'dan sadece 5 bin dolar düşük olan Model Y Standard'ın ilgi görüp görmeyeceği merak ediliyor.

