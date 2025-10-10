BIST 10.738
İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda dün bir askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "614. Muharebe Mühendislik Taburu'nda görevli 26 yaşındaki Uzman Çavuş Michael Mordechai Nahmani, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmada öldü." ifadesi kullanıldı.

Ordunun açıklamasında, İsrailli askerin ölümüyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde ise "İsrail askerinin keskin nişancı tarafından öldürüldüğü" aktarıldı.

8 Ekim 2023'ten bu yana ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askerlerinin sayısı 914'e çıkarken, İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten beri Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı ise 467 oldu.

