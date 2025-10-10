BIST 10.738
THY resmen duyurdu: Seferler yeniden başlıyor

THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatma kararı aldı. Haftanın yedi günü yapılacak uçuşlarla Irak ile Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefleniyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçuşların yeniden başlaması talimatı nedeniyle teşekkür etti.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ettiklerini belirtti.

Şirketin, Süleymaniye uçuşlarını yeniden başlatacağını kaydeden Üstün, "Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanlığı, Türkiye’den Süleymaniye kentine uçuşların yeniden başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Resmi ziyaret çerçevesinde Ankara’da bulunan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine işaret edilen açıklamada, Türkiye’den Irak’ın Süleymaniye kentine uçuşların yeniden başlaması için talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür edildi.

Açıklamada, "Bu karar Kürdistan Bölgesi ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü ilişkiler çerçevesinde alınmıştır. Hiç kuşkusuz, bu karar işbirliğinin ilerlemesine yardımcı olacak ve özellikle Süleymaniye’deki vatandaşlarımız başta olmak üzere iki tarafın da çıkarına hizmet edecektir." denildi.

