İstanbul'da Fatih Sayan'dan Google'ın üst düzey ismiyle önemli görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstanbul'da görüştüğü Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker'a Türkiye'nin beklentilerini aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ile İstanbul'da bir araya geldi.

Sayan, görüşmeye dair sosyal medya hesasından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün İstanbul’da, Google Global İlişkiler ve Hukuk Baş Sorumlusu Kent Walker ile son derece yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Türkiye, dijital dönüşümün merkezinde yer alan ve bölgesinde stratejik öneme sahip bir ülke.

Bu ekosistemi güvenli ve şeffaf bir şekilde geliştirmek, bizim kadar Türkiye’de varlık gösteren Google gibi küresel teknoloji şirketlerinin de ortak sorumluluğudur.

Görüşmemizin merkezinde, bu ortak sorumluluğu güçlendirecek adımlar vardı.

5651 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklere tam ve istikrarlı uyum, dijital ortamda şeffaflık ve güvenin temelini oluşturuyor.

Bizim için en hassas konuların başında, yaşam hakkı, kamu düzeni ve milli güvenlik gibi kritik sebeplerle verilen mahkeme ve Başkanlık kararlarının (Madde 8/A) en geç 4 saat içinde uygulanması zorunluluğu gelmektedir.

Vatandaşlarımızın dijital haklarını korumak için bu kararların gecikmeden hayata geçirilmesi hayati bir gereklilik.

Devam eden hukuki süreçlerin ve kararların hızla sonuçlandırılması için Google’ın yanımızda olmasını bekliyoruz.

Aynı zamanda, çocuklarımız ve kırılgan kullanıcı gruplarının korunması için algoritma şeffaflığı ve kullanıcı tarafsızlığı esastır.

Amacımız, algoritmaların iyi niyetli çalışmasını sağlamak, potansiyel zararlı içeriklerin önerilmesini engellemektir.

Bu alanda, Google’ın küresel tecrübesiyle birlikte, Türkiye’ye özgü riskleri dikkate alan etkili mekanizmaların hızla hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Ayrıca, Google hizmetlerinin ülkemiz için arz ettiği kritik önem nedeniyle, olası hizmet kesintilerinde kamu otoritelerinin ve vatandaşların doğru bilgilendirilmesi adına şeffaf ve eşzamanlı bildirim iş birliğimizin olmazsa olmazıdır.

Bu dostane görüşmenin ardından Google’dan beklentimiz, tüm bu alanlarda kararlılığımızı gösteren, somut, tarihli ve uygulanabilir bir uyum planını kısa süre içinde bizimle paylaşmasıdır.

Unutmayalım ki, teknoloji ancak birlikte gelişir ve yükselir.

Güçlü bir iş birliğiyle, Türkiye’nin dijital geleceğini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.