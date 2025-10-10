Altında düzeltme hareketi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu, yatırımcılar takipte
Ekonomik belirsizlikler ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinin desteğiyle rekor seviyelere ulaşan altın bugün hafif gerileme gösterdi. Hızlı yükselişin düzeltmesi olarak algılanan bu düşüş sonrası çeyrek altın, gram altın fiyatları merak edilmeye başlandı. İlk kez 4 bin doları aşan altın güvenli liman olma özelliğini sürdüreceğe benziyor.Uzmanlar bu yükselişe ne diyor?
Abartılı yükselişe mola! Altında beklenen oldu ve dün yaşanan düşüş sonrası altın yeni güne yatay seyirle başladı. Bugün gram altın, 5 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın 9 bin 254 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 857 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 972 dolarda seyrediyor. Orta Doğu'da iki yıldır yüksek seyreden jeopolitik tansiyonun Gazze’de ateşkesin devreye girmesiyle yatışacağına dair iyimserliklerle altın fiyatlarında geri çekilmeler görüldü.
ÇEYREK 10 BİN GRAM 6 BİN
Piyasa Uzmanı mehmet Ali Yıldırımtürk altın fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:
Çeyrek altın 10 bin lira oldu haberini ne zaman veririz önümüzdeki hafta olabilir. Günlük artışlar hızlı. 5400'ten 5800'e gelmiş fiyat var. Biz sene sonu 5600 seviyeleri bekliyorduk yanıldık önümüzdeki günlerde 6 bini görebiliriz.Fiyatları yakalamak mümkün olmuyor.
BU YÜKSELİŞİN TEKNİK BİR AÇIKLAMASI YOK
Altın fiyatlarındaki agresif yükselişi değerlendiren İslam Memiş “Ne ciddi bir savaş gerilimi var ne de ekonomik bir kriz. Bu yükselişin bir mantığı yok” dedi. Memiş, şu ifadeleri kullandı: